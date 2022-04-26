Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступление, и что для этого нужно.

В обществе все чаще раздаются призывы о том, почему якобы украинские бойцы не идут в контрнаступление. Однако не все так просто. Как только будет возможность, оттягиваний не будет. Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

По его словам, есть определенные вещи, которых следует дождаться, а потом уже совершить контрнаступление. Спикер объяснил, что наступление – это огромные потери, а значит, это тяжело делать. Нужно иметь и группировки, и тылы.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", – назвал условие контрнаступления Арестович.

Он также подчеркнул, что и президент говорил, что выход у нас один – физически их выбросить отсюда. Именно поэтому, как только придет оружие, украинские воины сразу переходят в контрнаступление.

"Мы готовы – вопросы только в оружии. Я вижу, что есть шансы, что этот вопрос решится", – добавил советник главы ОП.

Напомним, Литва готова поставлять в Украину еще больше оружия: появились подробности.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким оценил вероятность захвата Николаева: "Мы готовимся к...".

Также Politeka писала, что Удар по мосту в Затоке: названа главная цель оккупантов.