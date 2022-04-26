В Литве говорят, что у них еще есть оружие, которое могут передать Украине, чтобы защищаться от российской навалы.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что у его страны еще есть оружие, которое она могла бы передать Украине. Об этом сообщает портал Delfi.

"Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками по поводу того, какие линии поставки могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно", — заявил он.

По словам командующего, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

До этого Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5-10 раз выше.

Отметим, что ранее Литва уже научила украинских военных обращаться с американским противотанковым вооружением.

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