В ОП отреагировали на намерение рф добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии.

Новые удары крылатыми ракетами по югу Украины свидетельствуют о том, что Россия планирует добавить еще одно направление наступления. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем видеообращении 26 апреля.

"Россия на уровне самых высоких представителей госвласти заявляет, что необходимо оккупировать Молдову. И сегодняшние удары крылатыми ракетами по нашему южному региону могут свидетельствовать о намерении РФ добавить ко всем направлениям наступления еще и регион украинской Бессарабии", – сказал советник главы ОП.

Арестович подчеркнул, что руководство Украины осознает эту угрозу, и знает, что с этим делать.

"А российскому руководству могу передать, что добавление еще одного направления просто ускорит ваше военное поражение здесь и политическое поражение в мире", – заявил советник главы ОП.

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