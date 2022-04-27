В оккупированном Мариуполе российские войска ввели новое правило. На жилые дома, уцелевшие от обстрелов, наносят метку – букву "Z". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

"Если дом в хорошем состоянии – на двери появляется "Z", - написал он, отметив, что надписи: "Здесь живут люди", которые ранее спасали хотя бы от мародерства, стали бесполезными.

Мариуполь, война

При этом, по словам Андрющенко, метка оккупантов автоматически лишает мариупольцев дома. "Люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного", - констатирует чиновник.

Отметим, что ранее Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты вывозят мужскую часть населения из Мариуполя в сторону Донецка. Их намерены мобилизовать в так называемую "армию ДНР" и пустить на передовую в качестве пушечного мяса.

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