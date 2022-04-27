В оккупированном Мариуполе российские войска ввели новое правило. На жилые дома, уцелевшие от обстрелов, наносят метку – букву "Z". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

"Если дом в хорошем состоянии – на двери появляется "Z", - написал он, отметив, что надписи: "Здесь живут люди", которые ранее спасали хотя бы от мародерства, стали бесполезными.

При этом, по словам Андрющенко, метка оккупантов автоматически лишает мариупольцев дома. "Люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного", - констатирует чиновник.

Отметим, что ранее Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты вывозят мужскую часть населения из Мариуполя в сторону Донецка. Их намерены мобилизовать в так называемую "армию ДНР" и пустить на передовую в качестве пушечного мяса.

Напомним, "Это именно то, что нужно": Германия разрешила поставку в Украину "гепардов", чтобы уничтожать оккупантов.

Как сообщала Politeka, Россия задумала новую провокацию, возможны жертвы: обвинят Украину.

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