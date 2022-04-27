Новой целью страны-агрессора станет непризнанное Преднистровье, предупреждает Главной управление разведки МО Украины. По данным ГУР, россия планирует нанести ракетный удар по так называемому «ПМР», обвинив в нем Украину.

На подготовку подлой атаки указывает ряд фактов. В частности, жители непризнанной «Приднестровской молдавской республики» начали получать СМС якобы от имени ВСУ и спецслужб Украины. В сообщениях людей предупреждают о готовящемся «ракетном и артиллерийском ударе» по территории «ПМР».

«Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные Силы Украины не желают зла ​​мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19.00 будут проведены ракетные и артиллерийские обстрелы объектов на территории республики», - говорится в полученных людьми сообщениях.

Информацию о таких СМС активно распространяют российские пропагандистские СМИ, что явно говорит о том, что сейчас россия попытается привлечь как можно больше внимания к этой теме.

В свою очередь, представители украинской разведки подчеркнули, что Украина не имеет никакого отношения к таким сообщениям.

«Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям. Подобные фейки и инциденты, предположительно произошедшие на территории «ПМР», не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы», - говорится в публикации.

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