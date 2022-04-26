Короткая вечерняя сводка по итогам дня, 26 апреля, что наделали рашисты сегодня.

Сегодня российские войска снова обстреляли со своей территории из минометов одну из пограничных общин на Сумщине – Эсманскую, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Два кассетных боеприпаса РФ упали сегодня на огороды жителей Криворожского района. К счастью, никто не пострадал, – сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

1 человек погиб в результате сегодняшних ударов тремя ракетами РФ по Запорожью, – сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В результате сегодняшних обстрелов Харькова 3 человека погибли, ранено 7. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

В области обстрелам подверглись Дергачи, Золочевский и Чугуевский районы, где также есть погибшие и раненые. Синегубов сообщил, что самой горячей точкой остается район Изюма, где украинские войска сбили еще один самолет.

Напомним, Количество радиоактивных часто просто зашкаливает»: Зеленский рассказал, что делали оккупанты в зоне ЧАЭС.

Как сообщала Politeka, "Они нас боятся": Виталий Ким рассказал, что россияне делают на временно оккупированной части области.

Также Politeka писала, что "Никто в мире не может чувствовать себя безопасно": Зеленский о ядерной угрозе от рф.