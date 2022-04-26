Сегодня российские войска снова обстреляли со своей территории из минометов одну из пограничных общин на Сумщине – Эсманскую, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Два кассетных боеприпаса РФ упали сегодня на огороды жителей Криворожского района. К счастью, никто не пострадал, – сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
1 человек погиб в результате сегодняшних ударов тремя ракетами РФ по Запорожью, – сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
В результате сегодняшних обстрелов Харькова 3 человека погибли, ранено 7. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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В области обстрелам подверглись Дергачи, Золочевский и Чугуевский районы, где также есть погибшие и раненые. Синегубов сообщил, что самой горячей точкой остается район Изюма, где украинские войска сбили еще один самолет.
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