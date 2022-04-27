Соответствующие кадры появились в телеграм-канале «Мариуполь сейчас», их прокомментировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как известно, в марте российский самолет сбросил бомбы на здание мариупольского драмтеатра, в котором скрывались мирные жители. Оккупантов не остановила огромная надпись «Дети», размещенная прямо перед театром. По приблизительным подсчетам, в результате циничной атаки погибло около 300 человек.

После того, как новость об уничтожении театра разлетелась по всему миру российская сторона выдвинула сразу несколько безумных версий в попытке снять с себя вину за гибель людей. В частности, утверждалось, что театр якобы взорвали изнутри бойцы «Азова». По другой версии, которая озвучивалась одновременно с первой, в здании драмтеатра якобы находился штаб «Азова».

Однако, новые кадры из города опровергают ложь россиян. Видео сняли местные жители, которые стали свидетелями обстрела. Они рассказали, что на драмтеатр сбросили сверхмощную авиабомбу, а следом еще несколько снарядов. В результате здание загорелось.

Во время съемки видео россияне снова начали стрелять по центральному району города, где располагался театр. Над городом продолжал летать российский самолет. Никаких следов мифической «базы Азова» или присутствия украинских бойцов на кадрах видно не было.

«Это видео нивелирует любые попытки сфабриковать фейк о героическом полке "Азов". Забирайте. Единственное требование при использовании – указывать правообладателя Телеграм-канал "Мариуполь Сейчас". Информация – это оружие», - подписал кадры Андрющенко.

Напомним, ожесточенное сражение за Мариуполь будет продолжаться по трем причинам.

Как сообщала Politeka, ватажок "ДНР" пушилин уже учредил "медаль за освобождение Мариуполя".

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