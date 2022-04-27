У россии еще остается много ракет, и если они не снизят интенсивность обстрелов Украины, то их хватит еще надолго. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает "Украина 24".

Анна Маляр

По ее словам, за все время с начала вторжения россии, по территории нашей страны было выпущено около 1300 ракет и примерно столько же еще имеется в арсенале оккупантов.

Она отметила, что это касается ракет наземного, воздушного и морского базирования. Маляр также сообщила, что сегодняшнего запаса ракет хватит на несколько месяцев.

"Россияне истощаются в плане личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб. Этого хватит на несколько месяцев", — сказала Маляр.

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При этом она отметила, что ранее россия импортировала комплектующие к своим ракетам, а из-за санкций уже не может быстро восполнить их количество.

Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.

Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.

Также Politeka писала, где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию.