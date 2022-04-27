Россияне истощаются в плане личного состава, но у них еще достаточно ракет.

У россии еще остается много ракет, и если они не снизят интенсивность обстрелов Украины, то их хватит еще надолго. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает "Украина 24".

По ее словам, за все время с начала вторжения россии, по территории нашей страны было выпущено около 1300 ракет и примерно столько же еще имеется в арсенале оккупантов.

Она отметила, что это касается ракет наземного, воздушного и морского базирования. Маляр также сообщила, что сегодняшнего запаса ракет хватит на несколько месяцев.

"Россияне истощаются в плане личного состава, но у них еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный ущерб. Этого хватит на несколько месяцев", — сказала Маляр.

При этом она отметила, что ранее россия импортировала комплектующие к своим ракетам, а из-за санкций уже не может быстро восполнить их количество.

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