Вторжение рф в Украину обернулась "полной катастрофой" для Кремля на первой его фазе. Теперь войска рф меняют тактику, потерпев поражение.
Такое убеждение высказал военный аналитик Майкл Кларк. Анализ последних событий в Украине он изложил в сюжете Sky News.
На сегодня российские военные направили усилия на "проведение знаменитой линии" между Харьковом и Мариуполем. Профессор считает, что так оккупанты попытаются создать выступ и "поймать большую часть украинской армии", замкнув их в ловушке. Если это удастся, то ВСУ будут окружены.
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При этом Майкл Кларк признал, что у рашистской армии не получается реализовать новый план своего командования.
"На самом деле они пытаются протолкнуться из Изюма в Донецк и не очень-то продвигаются. Им дают отпор ВСУ, показывая исскусное мастерство на поле боя", – добавил Кларк.
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