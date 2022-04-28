После двух месяцев войны в Украине запас ракет у россии сократился более чем в два раза.

Об этом в ходе общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«За эти два месяца они фактически более чем вдвое сократили свой запас ракет, потому что они все были направлены сюда», - сообщила Маляр о ситуации в российской армии.

По словам замминистра обороны, оккупанты пытаются пополнить свой запас ракет, однако на его восстановление до былых объемов понадобятся годы. Маляр сообщила, что всего россия выпустила по Украине 1300 ракет.

Маляр подчеркнула, что аналогичная ситуация сложилась и с другим российским вооружением. Для российского оборонпрома все усложняет тот факт, что рф всегда использовала импортные комплектующие для своего оружия. Сейчас россия не может их получить из-за введенных против нее санкций.

Маляр подчеркнула, что несмотря на подготовку к войне, сейчас российская армия столкнулась с сильным истощением. В то же время замминистра обороны призвала не недооценивать врага, обратив внимание на то, что сейчас оккупанты активизировались на восточном и южном направлениях.

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