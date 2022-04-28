Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Донецком направлении, но вскоре все может кардинально измениться.

В войне россии против Украины вскоре может наступить перелом. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, передает сайт "Сегодня".

В частности, благодаря поставкам современного западного вооружения все может кардинально измениться. По данным Ягуна, в первую очередь нам передают мощное ПВО и авиацию. Это позволит Украине самостоятельно закрыть небо.

Еще одним важным вопросом на сегодняшний день для Украины генерал назвал переход на нехарактерные нам калибры. Наши боеприпасы советские и их уже не производят в тех странах, к которым мы обращаемся. Сейчас нам активно предоставляют те калибры, на которые мы должны были перейти в перспективе, в том числе 155 мм калибр. Таким образом, война ускорила этот процесс.

"Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", - добавил Ягун.

Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.

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