В войне россии против Украины вскоре может наступить перелом. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, экс-замглавы спецслужбы Виктор Ягун, передает сайт "Сегодня".
В частности, благодаря поставкам современного западного вооружения все может кардинально измениться. По данным Ягуна, в первую очередь нам передают мощное ПВО и авиацию. Это позволит Украине самостоятельно закрыть небо.
Еще одним важным вопросом на сегодняшний день для Украины генерал назвал переход на нехарактерные нам калибры. Наши боеприпасы советские и их уже не производят в тех странах, к которым мы обращаемся. Сейчас нам активно предоставляют те калибры, на которые мы должны были перейти в перспективе, в том числе 155 мм калибр. Таким образом, война ускорила этот процесс.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Поминальные дни: киевлян настоятельно просят не ходить на кладбища, названа причина
Враг проводит перегруппировку: где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию
Под российским Белгородом гремят взрывы и полыхает военный объект: появились кадры
"Также речь идет и о достаточно высокотехнологичных поставках, которые являются дронами-убийцами, и они гораздо более эффективно будут работать по тем целям по которым мы можем стрелять. Это как раз тяжелая артиллерия, которая может переломить ситуацию в этой войне", - добавил Ягун.
Напомним, в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ.
Как сообщала Politeka, оккупанты захватили новые территории на Харьковщине.
Также Politeka писала, где сейчас идут бои и какие еще территории попали под оккупацию.