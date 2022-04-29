Путин пока не собирается сворачивать свои войска и отправлять назад в рф.

Главной темой последних недель является битва за Донбасс, как новая фаза захватнической войны россии против Украины. Вопрос лишь в том, каким образом завершить войну и когда же это может произойти. Своим прогнозом на этот счет поделился украинский корреспондент Роман Цымбалюк в интервью Радио НВ.

По его словам, путин пока не собирается сворачивать свои войска и отправлять назад в рф. Риторика пропагандистов кремля, военных и чиновников может измениться, когда об этом им напрямую скажет сам путин. А это может произойти только после таких потерь, "которые для них уже невозможно переварить". Тогда можно говорить об остановке военных действий - не раньше.

"Как только они потерпят такие потери, которые для них уже невозможно переварить, придумают что-то. Скажут: "Мы провели демилитаризацию Украины, уничтожили много домов, людей уничтожили, поломали мосты, разрушили заводы, отбросили Украину в части экономического развития…". Как только получат соответствующее указание путина", - отмечает Цимбалюк.

Журналист также считает, что прогнозировать в сроках окончания войны не стоит, ведь это ошибочный шаг. Война - это постоянные повороты в одну или другую сторону. Но Цимбалюк уверен в одном, что война в Украине задержится на длительное время.

"Мне кажется, что прогнозирование в сроках — это ошибочный шаг, потому что история на наших глазах и повороты могут быть сложные. Мы должны приспособиться жить, развиваться, воспитывать своих детей в условиях войны, которая будет длительное время", - посоветовал Цимбалюк.

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