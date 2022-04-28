Как пишет Politeka.net, украинцы уже 64-е сутки защищают свою землю от оккупанта. И хоть Украина разгромила орков на севере, на востоке и юге враг пытается продолжать наступление. А сегодня, 28 апреля, журналисты получили документ, в котором стали ясны планы оккупантов. Как оказалось, орки хотят создать новое государство - "Южная Русь". Об этом сообщает "Радио Свобода", показав соответствующий документ.
В документе заявлено, что "Южная Русь" - наследница "Киево-Новгородской Руси, Запорожской Сечи, Новороссии времен Екатерины Великой и УССР".
Также в документе сразу видно отношения к языковому вопросу. Отмечено, что "признается русския язык и украинское наречие".
Оказалось, что автор сего документа был депутат от "единой россии" Роман Романов.
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