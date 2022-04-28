Демонстрационный тестировщик по структуре, типам заданий, длительности их выполнения аналогичен вступительному тесту.

Украинские абитуриенты от 28 апреля могут пройти онлайн-версию демонстрационного национального мультипредметного теста (НМТ), который в этом году заменит традиционное ВНО. Об этом информирует пресс-служба Минобразования.

Интерфейс демонстрационного тестировщика отличается от реального НМТ, однако по структуре, типам заданий, длительности их выполнения предложенный вариант аналогичен вступительному тесту.

Тестировщик может иметь определенные задержки с работой из-за большого количества потенциальных участников. Стоит проверить настройки систем безопасности на компьютере или воспользоваться другим браузером для работы.

Тем у кого медленный интернет или нет возможности работать в течение 90 минут за компьютером стоит скачать файл с демонстрационным вариантом теста. Так можно будет выполнить задание позже и сверить свои ответы с правильными.

Пройти НМТ необходимо за 90 минут, в течение которых нужно выполнить 60 заданий по трем учебным предметам:

украинского языка (задание 1-20);

математики (задание 21-40);

истории Украины (задание 41-60).

Последовательность выполнения заданий можно выбирать самостоятельно как во время выполнения демонстрационного теста, так и реального тестирования.

После завершения работы над тестом будут доступными результаты за каждый блок заданий НМТ.

Перед началом выполнения теста необходимо правдиво ответить на 4 вопроса о себе, чтобы собрать статистические данные.

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