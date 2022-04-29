В Верховной раде рассматривают возможность увеличения военного сбора, некоторых граждан он не коснется.

Депутаты Верховной Рады рассматривают возможность увеличения военного сбора в период военного положения. Так, народным избранникам предлагается обсудить законопроект №7311 об изменениях в Налоговый кодекс. Этот документ предполагает увеличение военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке говорится, что таким образом будут созданы условия для нормального функционирования украинской экономики и наполнения госбюджета в условиях войны.

Так, в законопроекте предлагается увеличение сбора с 1,5 до 3 процентов. При этом документ предполагает на период действия военного времени освободить от увеличения налога для правоохранителей, военных, сотрудников военных и силовых ведомств. В частности, освобождение временно могут получить представители МВД, Нацгвардии, ГУР, ВСУ, Спецсвязи и т.п.

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