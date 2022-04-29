После оккупации Новоайдара в Луганской области предложил новым "хозяевам" свои услуги.

В городе Новоайдар Луганской области обнаружили убитым местного коллаборанта Павла Шароградского. После оккупации города предатель сливал врагу информацию об украинских военнослужащих и патриотах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

До начала российского вторжения он был "профессиональным общественным деятелем". Одно время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем общественной организации "Новоайдарская сечь".

После оккупации Новоайдара предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию относительно патриотов, участников АТО / ООС, членов их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами.

По информации разведки, Шароградский скрылся во временно оккупированном Новоайдара 25. Был похищен из помещения, где принимал участие в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии рф. Вскоре предателя обнаружили с простреленной головой.

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