Обновленная карта обстановки на Востоке Украины от европейских экспертов войны - обстановка на фронте изменилась. Фото были опубликованы в сети на многих Телеграм-каналах.
По их мнению, украинские войска вошли на окраину Русской Лозовой. ВСУ подтвердили, что получили полный контроль над Кутузовкой ( Харьковская область) - украинская армия подбирается к границе с рф.
С другой стороны фронта, оккупанты продвинулись западнее Херсона, двигаясь на северо-запад от Молодецкого, сумев выйти и захватить село Таврийское. В конце концов ВСУ их остановили в Новой Заре.
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При этом британская разведка сообщает, что битва за Донбасс остается главным стратегическим фокусом россии для достижения заявленной цели.
Бои были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску.
Напомним, выяснилось, кого погубила российская ракета в центре Киева.
Как сообщала Politeka, позиция россии не оставила иного выхода, миссия ОБСЕ покидает Украину.
Также Politeka писала, ВСУ получили то, что значительно усилит Одесчину.