Как пишет Politeka.net, оккупанты уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий. Об этом
"Россияне используют тактику начала XX века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодня мы имеем подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", – сказал Высоцкий.
Он добавил, на данный момент на территориях фермеров, которые готовились к посевной и планировали переработать зерно (для муки и выпечки хлеба), находилось около 1,5 млн тонн зерновых.
Этот внушительный запас и стоит он сотни миллионов долларов.
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«Есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России», - подчеркнул замминистра.
Мы писали, оккупанты пытаются захватить юг и восток Украины, а ВСУ героически уничтожает его. И сегодня, бойцы 25-й бригады показали, как радуют оккупантов "Стугнами-П", поделившись видео в своем Фейсбук.
"Доброе воскресное утро!Сечеславцы Донецкой области из ПТРК "Стугна-П" в очередной раз уничтожили ордынский танк! Так будет с каждым! Победим", - написано было в публикации.
Напомним, Ефросинина была поражена историями украинок о жизни в оккупации
Также Politeka сообщала, что Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине
А еще Politeka писала, что оккупанты планировали диверсию с многочисленными жертвами