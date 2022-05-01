Этот внушительный запас и стоит он сотни миллионов долларов.

Как пишет Politeka.net, оккупанты уже вывезли несколько сот тысяч тонн зерна с временно оккупированных территорий. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

"Россияне используют тактику начала XX века с воровством зерна и вывозом его из Украины. На сегодня мы имеем подтвержденные факты, что несколько сотен тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", – сказал Высоцкий.

Он добавил, на данный момент на территориях фермеров, которые готовились к посевной и планировали переработать зерно (для муки и выпечки хлеба), находилось около 1,5 млн тонн зерновых.

Этот внушительный запас и стоит он сотни миллионов долларов.

«Есть большой риск, что это будет просто украдено и вывезено в пользу России», - подчеркнул замминистра.

Мы писали, оккупанты пытаются захватить юг и восток Украины, а ВСУ героически уничтожает его. И сегодня, бойцы 25-й бригады показали, как радуют оккупантов "Стугнами-П", поделившись видео в своем Фейсбук.

"Доброе воскресное утро!Сечеславцы Донецкой области из ПТРК "Стугна-П" в очередной раз уничтожили ордынский танк! Так будет с каждым! Победим", - написано было в публикации.

Напомним, Ефросинина была поражена историями украинок о жизни в оккупации

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