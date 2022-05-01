Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как к ней попало в руки видео с реальными историями украинок из разных регионов страны. Разумеется, артистка была под впечатлением после виденного.
По словам Ефросининой, это истории о боли, страхе - но одновременно, смелость и надежду. Это коллективное женское обращение к миру. Это призыв к международному сообществу общим силами изменить будущее и освободить наши земли от оккупантов, которые рушат все на своем пути.
«Героини видео рассказывают о том, как вынужденно убегали от войны, как прощались с близкими, как потеряли друзей и любимых. А также об ужасных зверствах и издевательствах россиян над женщинами, о жизни в условиях оккупации» - рассказала телеведущая и представила одно из видео.
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Об этом рассказала украинская ведущая Маша Ефросинина, которая лично поговорила с российским артистом. Сразу после начала войны стало известно, что Галкин и Пугачева покинули россию. Какое-то время артисты молчали, однако позже Галкин открыто выступил в поддержку Украины и осудил вторжение российских военных на территорию суверенного государства.
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