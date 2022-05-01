владимир путин уже придумал, о каких достижениях в Украине объявит перед россиянами 9 мая.

Об этом в интервью для Youtube-канала Politeka Online рассказал российских политтехнолог, публицист и радиоведущий Станислав Белковский.

По его словам, сейчас в ближайших планах россии присоединение Херсонской области к аннексированному Крыму и создание единой Республики Крым или же Таврической Республики. Аналогичным образом оккупанты хотят присоединить отдельные районы Запорожской области к «ДНР».

При этом Белковский уточнил, что если Херсон может присоединиться к Крыму достаточно быстро, то присоединение других захваченных территорий к россии и условная легализация их статуса займет не один месяц. А это значит, что путин не сможет использовать их захват в качестве побед для своей сакральной даты – 9 мая.

Впрочем, российский президент все же найдет, чем похвастаться перед своей пропагандой.

«9 мая скорее всего будет объявлено решение одной из двух главных задач «спецоперации» - демилитаризация Украины. То есть полное уничтожение ее военной инфраструктуры. Ответ на вопрос: кто же продолжает воевать, если военная инфраструктура Украины полностью уничтожена, уже готов. Продолжают воевать банды националистов и нацистов, которые не имеют отношения к украинскому народу и государству как таковому, иностранные наемники из стран НАТО в огромном количестве и искусственный интеллект, который управляет поставленными нацистскими вооружениями. То есть сама Украина, как государство и народ, уже не воюет», - озвучил Белковский намерения путитна.

Напомним, в СБУ рассказали подлый план оккупантов, которые хотели подставить Украину.

Как сообщала Politeka, враг активизировался в море после удара ВСУ по Змеиному острову.

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