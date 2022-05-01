Об этом официально сообщили представители городского совета. 1 мая в Мариуполе началась эвакуация мирных жителей, которые долгое время прятались от бомбежек на территории завода «Азовсталь». После длительных переговоров организовать вывоз людей удалось при поддержке ООН и Красного креста: представители организаций участвовали в процессе.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с территории завода успешно вывели первую группу в составе около 100 человек, которая уже направилась на подконтрольную Украине территорию.
«Завтра будем встречать их в Запорожье. Спасибо нашей команде! Сейчас они вместе с представителями ООН работают над эвакуацией остальных гражданских с территории завода», - написал президент.
В свою очередь, Мариупольский городской совет объявил о том, что эвакуация из города по утвержденным зеленым коридорам продолжится уже завтра, 2 мая.
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«С учетом безопасности эвакуация мирного населения Мариуполя, находящегося в других районах города, перенесена на понедельник (2 мая). Начало в 8:00 возле ТРЦ «Порт Сити», - сообщается в публикации.
Отметим, что Мариуполь практически с самого начала войны живет в условиях полной блокады, устроенной российскими оккупантами. Украинские защитники, среди которых бойцы полка «Азов», продолжают держать позиции на заводе «Азовсталь». В то же время в убежище под заводом прятались около тысячи гражданских, которым было некуда идти. Сообщалось также о большом количестве раненных военных, которым требовалась эвакуация.
Все это время мариупольцы были вынуждены выезжать из города исключительно на свой страх и риск или попадали на оккупированную россиянами территорию.
Напомним, бойцы ВСУ передали привет вражескому танку, использовав "Стугну".
Как сообщала Politeka, Путин готовит к 9 мая громкое заявление по Украине.
Также Politeka писала, что в США могут позволить использовать армию для защиты Украины.