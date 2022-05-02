Атаки оккупантов на Марьинку, Зеленое Поле, Времьевку не увенчались успехом, только очередными потерями в рядах армии рф. Однако оккупанты достигли некоторого успеха, продвигаясь на юго-запад в направлении города Лиман в Донецкой области. Об этом в отчете сообщил Институт изучения войны (ISW).
Кроме того российские войска предприняли безуспешную атаку на Озерное. Также захватчики пытались продвинуться в направлении Курахово через Оленевку и Новомихайловку.
Неоднократные неудачи армии рф в захвате таких сел, как Золотое и Вильное, позволили предположить американским экспертам, что оборонительные позиции Украины перед вторжением слишком сильны для штурма российскими войсками.
По информации аналитиков, рф продолжали концентрировать усилия на завершении захвата Рубежного и Попасной наземными атаками при поддержке артиллерии. Там же оккупанты пытаются блокировать украинские позиции, чтобы не допустить маневра защитников страны.
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Тем временем в южных регионах, войска рашистов продолжали перегруппировку и разведку и не предпринимали наступательных действий.
Напомним, опубликован момент удара по Днепропетровщине, куда попала ракета.
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