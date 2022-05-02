Як повідомляє Politeka.net, шоумен опублікував в Instagram важливий пост. У ньому він поділився відеозверненням до російських військових. У ньому розповідається про те, як Кремль брехав власним солдатам про «нацистів в Україні», а також про слабку українську армію, яка нібито сама здасться за лічені дні.

"Ви вже зрозуміли, що ваші політики і генерали вас обдурили. Ваші командири вас зрадили і кинули на забій. Вам не сказали правду про українську армію...зрозумійте, вороги Росії в Москві. Поки у ваших руках ще є зброя, залишається шанс повалити кривавий і зрадницький режим Путіна ... шлях на Москву вільний. У вас є вибір - увійти в історію злочинцями і вбивцями або – героями своєї нової країни. Досить проливати кров дітей, пролийте кров тиранів! Звільніть Росію від Путіна!", - йдеться у відео.

Від себе Ектор додав, що росіяни повинні діяти зараз, інакше буде пізно.

"Росія повинна позбутися диктатора. Краще зрозуміти це і діяти зараз! Потім вже буде занадто пізно! Прибрати свого вождя - це єдина дія, яка відновить мир і справедливість!",- написав Хімеес-Браво у своєму пості.

Варто відзначити, що колумбієць за походженням Ектор Хіменес-Браво з самого початку війни активно підтримує Україну і по можливості допомагає країні.

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