Российские оккупанты пытаются скрыть огромные потери в Украине, поэтому трупы перевозят ночами и отправляют на родину небольшими партиями. Об этом стало известно из очередного перехвата телефонных разговоров россиян, обнародованных Службой безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что из-за того, что трупы возят небольшими количествами, это увеличивает сроки доставки. Так что родственники погибших часто получают уже полуразложенный груз 200, который нужно еще и дополнительно идентифицировать.

Вот отрывок из телефонного разговора двух российских оккупантов:

  • - Ты Макеевича отправлял?
  • - Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
  • - Жена переживает, его уже дней 6 везут.
  • - Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

По словам захватчика, зафиксированным на записи, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

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Отметим, что согласно официальным данным украинского Генштаба, ВСУ уже уничтожили почти 24 тысячи оккупантов.

Напомним, Поселок на Донетчине стал второй Бородянкой, улицы выгорели под фосфорными бомбами: фото разрушений.

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