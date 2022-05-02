В Телеграм-канале "Украина Сейчас" показали, как выглядит греческий поселок на западе Донецкой области Великая Новоселка. Этот поселок уже стал второй Бородянкой. Это первый поселок, где в 14-м году добробаты не дали поднять триколор и выстояли против оккупантов.
Здесь родились легендарные футболисты «Шахтера» - Тарас Степаненко, и Динамо - Николай Шапаренко.
Здесь также родился и вырос герой Украины майор Олег Адамовский, который 12 марта ценой своей жизни спас побратимов во время обороны Харькова.
Отсюда мужчина, который рассказал, как похоронил дочь под грушей. Николай много лет с первых дней войны на Донбассе помогал ВСУ и батальонам, возил еду в самые горячие точки Марьинки и Песок. Он тоже герой, но без орденов.
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"Все говорят о городах, но в селах война не менее ужасающая. Здесь тоже гибнут люди, выгорают под фосфорными бомбами улицы. Здесь Бородянка, в которую не едут журналисты со всего мира", - говорится в сообщении канала.
Напомним, герой из Днепропетровщины погиб в боях за независимость Украины.
Как Politeka сообщала, в Мариуполе тела вывозят в крематории на тех же грузовиках, что и "гуманитарку".
Также Politeka писала, что в Мариуполе ввели информационную блокаду.