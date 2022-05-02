Россию продолжают сотрясать пожары. В российском городе Пермь загорелся пороховой завод. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях и многочисленных Телеграм-каналах.

Местные СМИ пишут, что два человека погибли, один пострадавший в больнице. Известно также, что это предприятие изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», и комплексам ПВО.

Кроме того сообщается, что в россии продолжают гореть леса Сибири. Тушить огромные пожары по-прежнему некому, так как вся техника, используемая для этого ранее, сейчас на войне в Украине.

Напомним, оккупанты продвинулись на юго-западе Донбасса.

Как Politeka сообщала, оккупанты подсунули своего шпиона в Генштаб ВСУ.

Также Politeka писала, что оккупанты пошли на новую подлость в Беларуси.