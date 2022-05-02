Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов оценил вероятность такого варианта, что война закончится, а президент россии владимир путин останется жив. Об этом он сказал в интервью НВ.

По словам Буданова, путину хотят оставить путь для отступления, но такой вариант маловероятен.

«Оставить ему путь для отступления — это одна из стратегий, однако это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик», - заявил руководитель ГУР.

Отметим, последний прокурор Нюрнберга Бен Ференц считает, что путин может ответить за свои преступления.

«Конечно, [Путин] может быть привлечен к ответственности», – заявил ранее Бен Ференц.

Он призвал добиваться справедливости, даже если преступники выглядят недостижимыми на первый взгляд.

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