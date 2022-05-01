володимир путін вже придумав, про які досягнення в Україні оголосить перед росіянами 9 травня.

Про це в інтерв'ю для Youtube-каналу Politeka Online розповів російських політтехнолог, публіцист і радіоведучий Станіслав Бєлковський.

За його словами, зараз в найближчих планах Росії приєднання Херсонської області до анексованого Криму і створення єдиної Республіки Крим або ж Таврійської Республіки. Аналогічним чином окупанти хочуть приєднати окремі райони Запорізької області до "ДНР".

При цьому Бєлковський уточнив, що якщо Херсон може приєднатися до Криму досить швидко, то приєднання інших захоплених територій до Росії і умовна легалізація їх статусу займе не один місяць. А це означає, що Путін не зможе використовувати їх захоплення в якості перемог для своєї сакральної дати - 9 травня.

Втім, російський президент все ж знайде, чим похвалитися перед своєю пропагандою.

"9 травня швидше за все буде оголошено рішення одного з двох головних завдань «спецоперації» - демілітаризація України. Тобто повне знищення її військової інфраструктури. Відповідь на запитання: Хто ж продовжує воювати, якщо військова інфраструктура України повністю знищена, вже готова. Продовжують воювати банди націоналістів і нацистів, які не мають відношення до українського народу і держави як такої, іноземні найманці з країн НАТО у величезній кількості і штучний інтелект, який управляє поставленими нацистськими озброєннями. Тобто сама Україна, як держава і народ, вже не воює", - озвучив Бєлковський наміри путітна.

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