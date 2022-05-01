Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Politeka Online рассказал, кто сейчас подобрался ближе всех к президенту России Владимиру Путину и даже получил некоторые полномочия по управлению страной.
По словам Жданова, вторым после путина в России сейчас фактически является секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«Патрушев сейчас вообще там, говорят в Москве, в Кремле ходит самый окрыленный и веселый, потому как Путин все больше и больше полномочий по управлению страной доверяет Патрушеву. И он, как самое преданное лицо… Он кстати, я так понимаю, что в борьбе башен Кремля Патрушев побеждает на сегодняшний момент. Там говорили, что Кириенко пытался отодвинуть всех от Путина, но видимо Патрушев все-таки держит руку на пульсе», - отметил военный эксперт.
При этом он добавил, что это говорит о том, что ФСБ удается все-таки переложить всю вину за провал операции на Министерство обороны.
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«То есть расправа будет над военными, и козлами отпущения будут делать скорее всего военных. А как Патрушев воспользуется таким доверием Путина, тут уже сказать очень трудно», - отметил эксперт.
Также он добавил, что Путина ждет неизбежная операция, и именно Патрушев несколько дней будет "рулить страной", но без официального объявления.
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