Оккупанты планируют включить оккупированные территории юга Украины в состав аннексированного Крыма. Кроме того обнародованы новые сроки так называемой «спецоперации».

Так согласно данным Главного управления разведки Минобороны Украины, россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

О разработке соответствующего плана со сроком не менее 2030 года было объявлено 1 мая советником так называемого «главы» Крыма по информационной политике Олегом Крючковым, - отмечают в разведке.

В то же время оккупационный режим пытается убедить местное население в окончательном установлении контроля над занятыми территориями. Так, 1 мая в Геническе новоназначенным «председателем горсовета» Андреем Клочком организовано торжественное поднятие флага РФ. Впрочем, как отмечают в украинской разведке, горожане проигнорировали рашистский «праздник».

Кроме того, ряд частных предприятий Ростовской области получил заказ на изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые «атрибуты», входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. И это не смотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками.

«На заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". Рашисты анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для оккупированного Херсона», - сообщили в ГРУ Минобороны.

Что же касается сроков так называемой «спецоперации, то, по данным украинской разведки, среди военных армии оккупанта распространяется информация, что определен до сентября 2022 года.

Напомним, движение сопротивления набирает обороты на оккупированных территориях.

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