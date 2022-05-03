Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Так вважають американські і західні офіційні особи.

Як пише видання CNN, оголошення війни Україні дозволить Путіну повністю мобілізувати резервні сили росії, оскільки вони намагаються захопити східну і південну Україну.

Мобілізація необхідна, так як рф масово втрачає живу силу в Україні.

Видання також процитувало Міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, який заявив в інтерв'ю LBC Radio.

"Я думаю, що він спробує відмовитися від своєї «спеціальної операції», — заявив Уоллес, додавши, що Путін, по суті, оголосить, що йому необхідно ще більше людей, «більше російського гарматного м'яса».

Інші варіанти на 9 травня включають в себе анексію Луганської та Донецької областей, початок атаки на Одесу на півдні або оголошення повного контролю над Маріуполем.

У CNN зазначають, що офіційне оголошення війни 9 травня може надихнути російських громадян і підвищити громадську думку на користь вторгнення.

Зазначимо, що в українській розвідці також не виключають, що Путін 9 травня оголосить загальну мобілізацію.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати за мобілізаційними нарядами. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - повідомив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Нагадаємо, також стало відомо, що мобілізацію в Україні після 24 травня можуть продовжити.

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