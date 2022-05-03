По меньшей мере 10 погибших, 15 раненых в результате обстрела российскими оккупантами Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко во вторник 3 мая.

Отмечается, что эти цифры оперативны. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.

"Россияне точно знали, куда целили - рабочие именно завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой», - говорится в сообщении.

Отметим, ранее сегодня сообщалось, что в результате утреннего обстрела Угледара погибли три человека, шедшие за питьевой водой. Еще трое гражданских погибли в результате обстрела Лимана.

Также под вражеским огнем сегодня Очеретинская община. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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