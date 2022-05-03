3 травня окупанти в черговий раз обстріляли "Азовсталь" в Маріуполі, в бомбосховищах якого знаходяться сотні цивільних людей і захисники України. Після чого заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав термінове звернення.
Ворог почав атаку ще вночі, влаштувавши масові бомбардування. Близько 2-3 години ночі на територію завода були скинуті авіабомби.
В результаті бомбардування 2 жінки загинули, щонайменше 10 людей отримали поранення. За словами Паламара, ворог використовує все - корабельну і надважку артилерію, а також авіацію.
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"Йде потужний штурм території заводу "Азовсталь". За підтримки бронетехніки, танків, зі спробами висадки десанту за допомогою катерів і великої кількості піхоти. Ми зробимо все можливе, щоб відбити цей штурм. Але закликаємо вжити негайних заходів щодо евакуації громадян", - просить військовий.
Нагадаємо, стало відомо кількість постраждалих в результаті можливої хіматаки окупантів на Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, у Маріуполі ввели інформаційну блокаду.
Також Politeka писала, авіація рф розбомбила госпіталь на території "Азовсталі", є жертви і поранені.