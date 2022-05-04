Стало известно, что на «Азовстали» начались тяжелые бои. Связь с частью украинских бойцов отсутствует. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник (чтобы посмотреть все обращение, доскролльте страницу до конца).

«Были множественные попытки штурмов. Не прекращаются артиллерийские и ракетно-бомбовые удары. Какая ситуация там прямо сейчас, я сказать не могу – с нашими подразделениями пока нет связи», – сообщил Мотузяник.

В подземельях металлургического завода до сих пор остаются мирные жители, которые прячутся от русских захватчиков.

Данные также подтвердил мэр города Вадим Бойченко:

«Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей, «Азовсталь». Наши парни боронят эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже гасят по этой крепости», – заявил Бойченко.

Украинские защитники продолжают показывать, как горит техника оккупантов с оккупантами. Так случилось и в этот раз, ведь бойцы 93-й бригады опубликовали видео в Фейсбук, где показали уничтожение трех танков россии.

"Можно вечно смотреть на огонь, воду и на то, как пылают танки кафиров. На этом видео - работа холодноярцев по уничтожению трех вражеских танков", - написано было в публикации.

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