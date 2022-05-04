Сперва нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а потом уже вступит в силу дипломатия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первоочередной задаче в войне против россии и военной ситуации в стране. Об этом президент рассказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, запись которого опубликована в YouTube Офиса президента.

Президент отметил, что в Украине начался второй этап войны. Задача этого этапа состоит в том, чтобы максимально вытеснить российских оккупантов с территории Украины.

При этом основная цель заключается в восстановлении территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Он также пояснил, что сейчас Украина ждет от западных партнеров вооружение. Именно с помощью него украинская армия прогонит рашистов из нашей земли.

"Наша задача номер 1 – восстановить территориальную целостность, отправить и дожать войска российской федерации на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же, я считаю, что мы все сможем, показав свою прочность" - пояснил Зеленский.

Напомним, что Зеленский объявил, на какие компромиссы не пойдет Украина.

Как сообщала, Зеленский рассказал о рисках прекращения переговоров, и что на это может повлиять.

Также писала, что Зеленский высказался о ракетном ударе оккупантов.