При этом Еврокомиссия, по неофициальным данным, уже и так пошла на уступки странам, которые больше других зависят от российской нефти.

Представители Евросоюза пока не достигли согласия по вопросу внедрения нефтяного эмбарго как новой санкции против россии. Ожидается, что они приблизятся к соглашению на встрече послов в четверг 5 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе обсуждения против выступили четыре страны: Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

Болгария заявила, что будет добиваться для себя исключения из любого эмбарго на российскую нефть.

Но ключевой проблемой при этом остается несогласие Венгрии, которая по-прежнему угрожает наложить вето на весь шестой пакет санкций против россии в случае включения в него энергетических ограничений.

При этом Еврокомиссия, по неофициальным данным, уже и так пошла на уступки. Венгрии и Словакии, которые сильнее всех в ЕС зависят от российской нефти, предложили более длинный переходный период и дали почти 2 года на поиск альтернативы.

Напомним, СМИ сообщили о предстоящей операции у путина, названо имя преемника.

Как Politeka сообщала, руководитель Главного управления разведки о судьбе путина после войны.

Также Politeka писала, что в CNN раскрыли возможные планы Путина на 9 мая.