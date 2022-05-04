Представители Евросоюза пока не достигли согласия по вопросу внедрения нефтяного эмбарго как новой санкции против россии. Ожидается, что они приблизятся к соглашению на встрече послов в четверг 5 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.
В ходе обсуждения против выступили четыре страны: Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.
Болгария заявила, что будет добиваться для себя исключения из любого эмбарго на российскую нефть.
Но ключевой проблемой при этом остается несогласие Венгрии, которая по-прежнему угрожает наложить вето на весь шестой пакет санкций против россии в случае включения в него энергетических ограничений.
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При этом Еврокомиссия, по неофициальным данным, уже и так пошла на уступки. Венгрии и Словакии, которые сильнее всех в ЕС зависят от российской нефти, предложили более длинный переходный период и дали почти 2 года на поиск альтернативы.
Напомним, СМИ сообщили о предстоящей операции у путина, названо имя преемника.
Как Politeka сообщала, руководитель Главного управления разведки о судьбе путина после войны.
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