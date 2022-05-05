Также, по словам очевидцев, комнаты и коридоры театра были переполнены в момент мощного взрыва.

Здание мариупольский драмтеатра было атаковано 16 марта, несмотря на надпись "Дети" большими буквами на асфальте. В результате разрушения здания погибло множество людей. В два раза больше, чем предполагали местные власти. Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Городской совет Мариуполя сообщал примерно о 300 погибших мирных жителях, которые скрывались в театре. Однако, по новым оценкам, количество погибших по крайней мере вдвое больше. Примерно шесть сотен граждан оказались погребены заживо.

Все свидетели рассказали, что на полевой кухне возле театра было не менее 100 человек. Никто из них не выжил. Также, по словам очевидцев, комнаты и коридоры театра были переполнены в момент мощного взрыва.

Спасшиеся люди рассказали, что в тот день в убежище было около тысячи граждан, и спасатели видели выбравшихся лишь около двухсот человек.

Также в статье есть опровержение заявлений рф о том, что театр якобы был украинской военной базой или что его разрушили сами же украинские военные.

Мы также писали, представители Евросоюза пока не достигли согласия по вопросу внедрения нефтяного эмбарго как новой санкции против россии. Ожидается, что они приблизятся к соглашению на встрече послов в четверг 5 мая. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе обсуждения против выступили четыре страны: Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.

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