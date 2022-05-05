Этому орку на вид не более 20 лет, а он уже военный преступник, так еще и рассказывает о своих преступлениях абсолютно спокойно.

Служба безопасности Украины опубликовала очередное видео с допросом представителей российской армии. В этот раз показали фрагмент с допросом молодого парня, которому на вид не около 20 лет. В ролике он абсолютно спокойно и непринужденно рассказывает о своих преступлениях.

"Командир взвода пришел и сказал, что мы выдвигаемся на территорию Украины в составе колоны для устрашения украинского народа в город Сумы. Потому что там в Донецке и Луганске ущемляют русскоязычных. И мы должны были проехаться как для устрашения. На все про все дали нам три дня", - рассказывает юный "защитник" русскоязычных.

По его словам, они с этой колонной заехали на территорию Украины утром, 24 февраля. Однако они тут же попали под обстрел – взорвали первую машину, и колонна остановилась, затем они решили отступать.

Юный "асвабадитель" и его товарищи отстали от колонны, и поэтому решили угнать автомобиль у местных жителей, выкинув их из салона. И вот когда они уже ехали, то заметили мирного человека, который разговаривал по телефону.

"Мне приказали выстрелить, и я выстрелил в него одну очередь (автоматную, - ред.), и он упал. А мы поехали дальше", - абсолютно спокойно и непринужденно рассказывает оккупант.

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