В Украине уже в ближайшие дни восстановят работу камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.
Такое решение было принято после трагического дорожно-транспортного происшествие на Ровенщине, в котором погибли 26 людей.
"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", – заявил глава МВД Денис Монастырский.
Напомним, жуткая автокатастрофа, которую называют самой масштабной по количеству жертв в истории Ровенской области, случилась 4 мая на трассе Киев-Чоп. В результате столкновения микроавтобуса, бензовоза и пассажирского автобуса, и последующего сильного возгорания погибли 26 людей, еще 12 получили травмы и ожоги разной степени тяжести.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
ВСУ пошли в наступление, оккупанты гатят по трем направлениям: как изменилась обстановка на фронте, карта
«Помолимся за Андрея»: украинская телеведущая сообщила о трагедии в семье
Резко увеличилось количество жертв трагедии на украинской трассе: "Из 38 пассажиров уцелело лишь..."
Думала, что сможет забрать часть территорий: названа страна, которая знала, что Путин нападет
Напомним, Десять КАМАЗов под "груз-200": жена оккупанта рассказала, как пропаганда рф разбивается о печальные реалии.
Как сообщала Politeka, "Я не верю! Мой Саша хотел жить!": невеста сообщила о гибели известного журналиста от вражеских обстрелов.
Также Politeka писала, что "Российские планы в Украине провалятся": Арестович заявил о готовности власти и ВСУ вернуть весь Донбасс.