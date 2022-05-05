После трагической автокатастрофы на Ровенщине в МВД приняли решение о некоторых изменениях на дорогах.

В Украине уже в ближайшие дни восстановят работу камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона.

Такое решение было принято после трагического дорожно-транспортного происшествие на Ровенщине, в котором погибли 26 людей.

"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", – заявил глава МВД Денис Монастырский.

Напомним, жуткая автокатастрофа, которую называют самой масштабной по количеству жертв в истории Ровенской области, случилась 4 мая на трассе Киев-Чоп. В результате столкновения микроавтобуса, бензовоза и пассажирского автобуса, и последующего сильного возгорания погибли 26 людей, еще 12 получили травмы и ожоги разной степени тяжести.

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