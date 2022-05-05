Время и характер действий можно воспринимать, как сигнал Западу и очередное оружие для устрашения.

В Калининграде российская армия провела имитационный запуск баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. Учитывая место, время и характер учений, это можно воспринимать, как сигнал Западу и очередное оружие для устрашения.

Такое мнение выразил немецкий портал Spiegel в материале об имитационном пуске российских баллистических ракет.

Калининград — российский анклав на Балтийском море между двумя членами ЕС и НАТО, Польшей и Литвой. Поэтому ни место, ни время этих учений не были выбраны случайно.

Пуск выполнялся в условиях "радиационного и химического загрязнения местности".

Армия рф совершила одиночные и групповые удары в "электронном" режиме по мишеням, которые изображали пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, скопления военной техники, командные пункты условного врага и прочие стратегические объекты.

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