Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов это произошло из-за оккупации города, данный шаг был вынужденным, так как поставки угля прерваны из-за оккупации города.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Телеграм-канале.

«Хочу разъяснить жителям Энергодара ситуацию по остановке работы Запорожской ТЭС. К сожалению, это вынужденный шаг – на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги», – сообщил мэр.

Остановка не отразится на населении города, в то же время, возможно снижение температуры горячей воды на несколько градусов.

Мы писали, сейчас на Донбассе продолжаются наиболее активные боевые действия, но уже сейчас можно заметить, что российская армия терпит поражение. Об этом заявил военный эксперт, генерал сухопутных войск ВС Польши в отставке и экс-замминистра национальной обороны Вальдемар Скшипчак.

Польский генерал отметил, что украинские воины готовят оккупантам стратегическую ловушку на Донбассе. По его словам, украинская армия хорошо подготовилась к обороне на Донбасском направлении, где захватчики уже "обломали себе зубы", понеся значительные потери – в технике и живой силе.

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