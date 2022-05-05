В Украине 6 мая ожидается малооблачная погода. Ночью в большинстве областях возможны заморозки на почве.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на Facebook-странице.
Майское солнце, в дневные часы, пригреет воздух до приятной, теплой температуры.
По всей Украине, кроме Крыма, Закарпатья, Прикарпатья и Волыни - без осадков. В упомянутых регионах ожидается кратковременный дождь и местами гроза.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Это настоящее гетто": в Сети появились кадры из фильтрационного лагеря для украинцев
Беларусь начала проверку сил реагирования: в британской разведке узнали, есть ли угроза для Украины
Количество жертв трагедии на украинской трассе может увеличиться: новые подробности от МВД
Взрывы прогремели в Днепре: Филатов рассказал первые подробности
"Ветер юго-восточный, в юго-восточной части-северо-восточный, 5-10 м / с", -пишет пресс-служба.
Ночью в западных областях и на побережье морей ожидаются от +4 до +9. На остальной территории от +1 до +6. Днем в Украине от +14 до +19, на западе - от +20 до +24.
Напомним, украинцам раздадут по 6500 грн: кто имеет право и как получить, новая услуга в "Дія".
Добавим, найти жилье и получить помощь: украинцам сообщили о важном нововведении.
Как сообщала Politeka, украинские библиотеки лишатся русской литературы: что попало в черный список.