В Украине 6 мая ожидается малооблачная погода. Ночью в большинстве областях возможны заморозки на почве.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр на Facebook-странице.

Майское солнце, в дневные часы, пригреет воздух до приятной, теплой температуры.

По всей Украине, кроме Крыма, Закарпатья, Прикарпатья и Волыни - без осадков. В упомянутых регионах ожидается кратковременный дождь и местами гроза.

"Ветер юго-восточный, в юго-восточной части-северо-восточный, 5-10 м / с", -пишет пресс-служба.

Ночью в западных областях и на побережье морей ожидаются от +4 до +9. На остальной территории от +1 до +6. Днем в Украине от +14 до +19, на западе - от +20 до +24.

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