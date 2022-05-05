Основне завдання "чистки" - звільнення книжкових полиць від пропаганди, яка "отруює все навколо".

Деякі книги російської літератури будуть вилучені з бібліотечних фондів і їх замінять на якісну україномовну літературу і книги українських видавництв. Про це повідомили на офіційному сайті МКІП.

Зокрема Мінкульт запустило процедуру "чищення" бібліотечних фондів від російської пропагандистської літератури. Планують також вилучити книги авторів, які публічно підтримали війну.

За рішенням МКІП, в першу чергу повинна бути вилучена література, що містить у собі заклики про ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання будь-якої ворожнечі, вчинення терористичних актів, а також посягання на права і свободи людини.

Також повинні прибрати видання, в яких є виправдання російської агресії проти України, тих, хто підтримав її, або представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Також з полиць зникнуть книги видавництв та окремих авторів, які публічно підтримали геноцид українців.

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