Про це, як пише Politeka.net, повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
На сайті розміщено мапу і там можна:
• подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення;
• знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.
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Також співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів. А також разом із місцевими органами влади будуть супроводжувати людей до місця розселення.
«На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники Укрзалізниці реєструватимуть у системі тих, хто евакуюється, і допомагати з поселенням», - повідомив Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що, за планом на 2022 рік 185,93 тис. переселенців отримають від влади 53,39 тис. квартир.
Квартири залишаться у державній власності. Після повернення переселенців у свої будинки квартири надаватимуть тим, хто стояв у чергах на покращення житлових умов.
Нагадаємо, евакуація людей із маріупольського "Азовсталю" увінчалася успіхом.
Також повідомлялось, що українців залишили без популярної послуги "Київстар".
Крім того Politeka.net писала, що бензин можуть перестати продавати в роздріб.