Военнослужащий Вооруженных сил Украины записал видеообращение к украинцам в тылу и объяснил, почему не нужно себя и других винить. По словам парня, не все должны воевать, потому что у сильной армии должен быть сильный тыл.

Боец рассказывает, что до него дошла информация о том, как в соцсетях хейтят мужчин, которые сидят в кафе с ноутбуками или даже пьют пиво, мол, почему они не на фронте. Военный рассказывает, что не все нужны на передовой, сейчас армия хорошо укомплектована.

"Слушайте, вот это все большая ошибка, которая делает нас слабее. Я объясню, почему. Во-первых, даже если мы увеличим численность нашей армии до миллиона войска, то воевать будет только каждый 15-й. То есть один военный мужчина, и 14 мужчин гражданских в тылу. Видеть мужчин в тылу не вооруженных во время войны – абсолютно нормально. Во-вторых, даже по подсчету международных организаций на содержание одного военного, нужно 12 гражданских. Это в развитых странах, а у нас, где налоги платят там через одного, то все 25. Солдата нужно обуть, одеть, накормить, вооружить, подвозить ему боекомплект. Кто это все обеспечивает? Солдат же не работает, пока он здесь. Так вот это все должны делать гражданские, в том числе и мужчины", - рассказал военнослужащий.

Он призвал украинцев не винить себя и других в том, что они не воют, а заниматься своей работой и делать, кто что умеет, чтобы таким образом обеспечивать украинскую армию.

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