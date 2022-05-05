Популярный украинский телеведущий Юрий Горбунов вместе с коллегами с телеканала "1+1" собрались в деоккупированной Бородянке под Киевом и принялись за уборку. Кадры с импровизированного "субботника" телезвезда опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимках можно увидеть, как Юрий вместе с коллегами по телеканалу с лопатами и вениками в руках убирают город от последствий российской оккупации. На одном из кадров можно увидеть георгиевскую ленточку, которую подмели в кучку мусора. Также телеведущий снял видео с рашистской отметкой "V" на заборе, отметив, что эти свиньи везде оставляют эти метки.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Плюсовцы традиционно выезжают на уборку Бородянки! Вносим свою частицу в восстановление этого красивого города, так сильно уничтоженного орками!". Пользователи тут же принялись комментировать публикацию телеведущего, благодаря его и коллег за такую инициативу. Кто-то из пользователей предложил передать зеленую краску для забора, чтобы закрасить российские метки.

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