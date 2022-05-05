Российские оккупанты не оставляют попыток расширить масштабы войны, втянув в нее новые регионы.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ от 5 мая. По состоянию на четверг оккупанты продолжают наступление на восточном направлении. Очевидно, что сейчас для них стало главной целью установление полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей, а также создание сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Вместе с этим россияне снова провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Республики Молдова, а также на территории Беларуси. В частности, военные силы Беларуси привели отдельные подразделения в высшие степени боеготовности с целью проверки.

Оккупанты также активно ведут пропагандистскую деятельность. Они обвиняют правительство Украины в создании гуманитарной катастрофы на оккупированных территориях, одновременно с этим продолжая массово разворовывать продукцию захваченных украинских аграрных предприятий.

Также российские военные продолжают наносить ракетные удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Их усилия направлены на то, чтобы помешать транспортировке гуманитарных грузов и военно-технической помощи. Оккупанты продолжают применять минометы и артиллерию практически по всей линии соприкосновения.

На оккупированных территориях россияне принуждают местных жителей проходить «фильтрацию» и препятствуют эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, боец ВСУ с передовой обратился к украинцам, которые не воюют, видео.

Как сообщала Politeka, защитник из Днепропетровщины погиб в боях под Изюмом.

Также Politeka писала, что ВСУ показали, как хорошо горит техника оккупантов вместе с живой силой.