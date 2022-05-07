Мариуполь с самого начала полномасштабного российского вторжения находится под прицелом рф, оккупанты уничтожают каждый клочок земли и не дают людям нормально эвакуироваться. При этом они создают картинку для пропагандистских СМИ и заявляют, что люди в городе живут нормально.

Сейчас у мариупольцев нет связи, воды, еды и даже места жительства. Они прячутся на «Азовстали», которую оккупанты продолжают штурмовать ради заявления о мнимой «победе». В сети появилось видео момента эвакуации мирных граждан.

30 разбитых и обстрелянных автомобилей, на которых все же удалось эвакуироваться семьям из Мариуполя, выглядели весьма волнующе. Жителям пришлось рисковать жизнью, чтобы выбраться с города. Многие машины обстреляны: они без окон и лобового стекла, изуродованные и избитые обломками от снарядов.

Однако людям пришлось рискнуть и выехать под обстрелами, так как в городе каждый час «прилеты».

Также сообщалось, сотрудники Криворожского отдела СБУ задержали агента спецслужб РФ, который собирал данные по обороне Мариуполя и осуществлял фотофиксацию оборонительных рубежей украинских войск на криворожском направлении. Об этом во время брифинга сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Напомним, в Одессе и области усиливают комендантский час: сколько он продлится.

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