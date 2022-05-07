Полузащитник лондонского клуба «Вест Хем» опубликовал видеообращение к мировому сообществу на своей странице в Инстаграм. На английском языке Ярмоленко решил донести до людей из других стран весь ужас ситуации, которая разворачивается прямо в эти минуты на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, который штурмуют российские оккупанты.

«Из корабельной и наземной артиллерии, из танков, с боевых самолетов «Азовсталь», на котором находятся сотни гражданских (среди которых дети) и тысячи военных, среди которых 700 раненых, обстреливается россиянами. На заводе заканчивается еда, нет чистой воды и все меньше уцелевших бомбоубежищ. Ежедневно умирают гражданские и военные», - рассказал футболист.

Он отметил, что украинские военные готовы сдаться третьей стороне и находиться в этой стране до завершения войны.

Ярмоленко обратился к зарубежным политикам и международным организациям с просьбой надавить на владимира путина и содействовать организации зеленого коридора для всех на «Азовстали»: гражданских, военных, раненых, убитых.

«Это остановит кровопролитие, геноцид и смерть», - заявил футболист.

Напомним, Вакарчук записал срочное обращение к украинцам, видео.

Как сообщала Politeka, Огневич, Цибульская и Alyona Alyona взмолились о помощи для людей на "Азовстали".

Также Politeka писала, что под Харьковом оккупанты расстреляли мирных граждан, пытались эвакуироваться.