Так, популярная певица Злата Огневич напомнила о том, что украинские защитники, среди которых воины полка «Азов», уже более 70 дней продолжают боронить Мариуполь, находясь в полном окружении. Огневич задалась вопросом, хватит ли нашей власти и мировым лидерам такой же храбрости, чтобы спасти этих бойцов вместе с мирными людьми из подвалов под «Азовсталем».

«Они заслужили спасение со стороны властей в виде EXTRACTION. Дело чести вытащить из Азовстали всех людей и стать для каждого из них – настоящим Героем», - заявила Огневич.

О трагедии на «Азовстале» заявила и певица Оля Цибульская.

«Это глобальная, страшная, адская катастрофа. Люди там находятся без еды, без воды, без медикаментов, без помощи, в полном окружении. Я обращаюсь к международным организациям – ООН, Красному Кресту, всем, которые существуют – я обращаюсь ко всем мировым лидерам. Пожалуйста, сделайте все возможное и невозможное, чтобы организовать гуманитарный коридор. Чтобы спасти мирных жителей, чтобы вывезти раненных, чтобы спасти тех воинов, которые остались живы. Они имеют право жить дальше!», - эмоционально заявила певица.

Обратилась ко всем мировым лидерам и организациям также рэперша Alyona Alyona.

«Пожалуйста, создайте зеленый коридор для людей из Мариуполя, которые находятся на территории «Азовсталя». Для военных, для женщин, для детей…Люди остаются там и у них остаются часы, возможно минуты, возможно секунды. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне! Люди должны жить! Мариуполь – это Украина», - заявила исполнительница.

Напомним, судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, какой подарок передал ВСУ.

Как сообщала Politeka, Осадчая обратилась к Горбунову, который сейчас не рядом.

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